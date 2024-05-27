Тополиная метель ожидается в Москве в ближайшие дни

В этом году сезон цветения тополей в Москве начался раньше обычного. В ближайшие дни жители столицы могут ожидать тополиную метель. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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— Теплая и сухая погода во второй половине мая спровоцировала раннее цветение тополей. На деревьях появились белые шапки тополиного пуха. Еще несколько дней сухой и жаркой погоды, и в Москве закружит тополиная метель, — написала она в своем Telegram-канале.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве во второй половине последней недели мая может достигнуть 30-градусных значений, что характерно для июльской погоды. С 29 по 30 мая температура воздуха составит 27–29 градусов тепла. В выходные будет плюс 25–29 градусов.

О летней погоде говорит и главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, в культурной столице России постепенно устанавливается аномальная жара. Температура в городе 27 мая будет соревноваться с 1887 и 1889 годами.