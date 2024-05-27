В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за риска пожаров

В столичном регионе в ближайшие дни ожидается высокая пожароопасность IV класса, в связи с чем до 21:00 29 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

«Погода потенциально опасна», – говорится в сообщении.

Ранее «Известия» сообщали со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, что температура воздухе в Москве на этой неделе может приблизиться к отметке плюс 30 градусов.