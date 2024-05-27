Виртуальная карта «Тройка» заработала в столичном транспорте

Виртуальная карта «Тройка», которую можно выпустить в смартфоне любого производителя, заработала в городском транспорте. Об этом в понедельник, 27 мая, рассказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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Сервис работает на базе QR-кодов. Он разработан на базе российских технологий. Инновация доступна владельцам всех 50 миллионов выпущенных пластиковых карт. Они могут оплатить проезд при помощи любого смартфона. Выпустить виртуальную «Тройку» можно в приложении «Метро Москвы».

— Цифровизация билетной системы позволяет городу экономить 2,5 миллиарда рублей в год за счет отказа от печати чеков и бумажных билетов. Мы продолжим внедрять лучшие решения в городском транспорте по заданию Сергея Собянина, — приводит слова Максима Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пассажирам стали доступны виртуальная карта «Тройка» и быстрая оплата поездок после удаленного пополнения баланса. Все необходимые операции можно осуществить в приложении «Метро Москвы».

По «Тройке» в столичной подземке совершают около 80 процентов всех поездок. Карты с российским чипом — одно из самых инновационных билетных решений в мире. Проездной может рассчитать свыше 3,5 тысячи тарифных вариантов.