Дом 1939 года постройки отремонтируют на 1-й Тверской-Ямской улице

На 1-й Тверской-Ямской улице отремонтируют дом 1939 года постройки. Здание признали объектом культурного наследия. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

В рамках капитального ремонта многоквартирного дома специалисты выполнят комплекс внутренних и наружных работ. Планируется очистить и окрасить потолки в подъездах, частично заменить керамическую плитку на стенах и покрытия полов на первом этаже, установить плинтусы и поэтажные номерные таблички.

— Во время капитального ремонта многоквартирного дома, который является выявленным объектом культурного наследия, будет выполнен комплекс внутренних и наружных ремонтных работ. Здание находится по адресу 1-я Тверская-Ямская улица, дом 36, строение 1, — отметил Щербаков.

Начальник производственного технического управления Фонда капитального ремонта Москвы Борис Джиоев добавил, что в столице применяют стандарт восстановления исторических жилых домов. Он включает в себя использование новейших материалов и технологий, передает официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты ФКР ранее завершили капремонт старинного дома 1929 года постройки в районе Замоскворечье. В ходе работ расчистили и промыли плоскости стен, а в некоторых местах привели в порядок кирпичную кладку.