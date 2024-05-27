Масштабный городской проект "Лето в Москве" начнется в июне

В Москве продолжается гастрономический фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя». Одна из главных площадок расположилась на Школьной улице, она будет работать до 2 июня. На рыбном рынке на Новоухтомском шоссе 2 июня в 14:00 шеф-повар представит кулинарный перформанс: он покажет, как правильно разделывать тунца.

— На сцене на Школьной улице будут проходить живые выступления артистов — кавер-групп и джаз-бэндов, а также музыкальных коллективов, представителей разных жанров. Кроме того, гости смогут увидеть спектакли уличного театра. Для детей, которым нравится изобразительное искусство, проведут мастер-классы и научат рисовать на мольбертах, — рассказали в пресс-службе фестиваля.

Гастрономический фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» проходит с 24 мая по 2 июня. На официальных торговых площадках будут представлены около 600 видов морепродуктов и рыбы. Крупные места проведения: на Школьной улице, рыбном рынке «Москва — на волне» и у фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Жителей и гостей столицы ожидает насыщенная программа мероприятий в рамках проекта «Лето в Москве». 12 июня начнется фестиваль «Времена и эпохи».