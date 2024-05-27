Собянин представил масштабный проект благоустройства территории Росбиотеха

Москва продолжает активное участие в развитии городских вузов и благоустройстве прилегающих к ним территорий. На очереди – территория кампуса Российского биотехнологического университета на улица Врубеля в столичном районе Сокол. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

© Телеграм-канал «Сергей Собянин. Личный блог»

Градоначальник отметил, что этот вуз является флагманом научных разработок в сфере биотехнологий и здоровьесбережения. На данный момент университет реализует проект создания "Биогорода", который включает ремонт студенческого общежития на 670 мест и строительство учебно-лабораторного комплекса.

"По просьбе студентов в него включили масштабные работы по благоустройству территории, которая сегодня используется недостаточно эффективно – нет мест для отдыха, мало зелени, освещения не хватает", – добавил мэр Москвы.

По итогу территория вуза превратится в пространство, где все желающие смогут посещать открытые образовательные программы, отдыхать, заниматься спортом и принимать участие в городских мероприятиях. Кроме того, будут созданы условия для демонстрации инновационных разработок.

Всего проект предусматривает создание трех функциональных зон. Первая из них будет находиться во внутреннем дворе главного здания вуза, куда есть доступ только у студентов и преподавателей.

Сейчас это пространство используется для технико-бытовых нужд. Планируется разместить здесь объекты, которые непосредственно связаны с образовательными и научными процессами. Так, специалисты обустроят здесь павильоны для коворкингов и лектория и летнюю сцену с медиа экраном и амфитеатром.

"Здесь также предполагается зона отдыха и самоподготовки. Пространство можно будет трансформировать под различные функции: общение, образование, отдых. Также нашли место для еще одной зоны с амфитеатром и небольшим круглым сухим фонтаном", – сообщил Собянин.

Вторая зона расположится между корпусами А и В. На сегодня она используется для прохода к корпусам и парковке. Облик зоны полностью преобразится после благоустройства, однако ее пешеходная функция сохранится.

Здесь появится спортивный мини-кластер с площадкой для стритбола, столами для настольного тенниса и трибуной в виде амфитеатра. Также будет выделено отдельное место и для воркаут-тренажеров. Помимо этого, при помощи геопластики специалисты сформируют холмы, которые превратятся в игровую зону для детей.

"Кроме того, в этой зоне разместится "гастро-парк" с фудтраками, модульными кафе и бистро из морских контейнеров. Как известно, они легко компонуются между собой, поэтому их можно использовать для создания нескольких одно- и двухэтажных павильонов. Вместе они создадут полузакрытую площадь, где на открытом воздухе разместятся столики и места для отдыха", – рассказал градоначальник.

Третья зона для активного отдыха будет находиться между корпусами общежития, учебным корпусом и жилым домом. В данный момент там располагается спортивная площадка, однако ее оборудование находится в неудовлетворительном состоянии.

После благоустройства здесь появится универсальная площадка для игр с мячом: мини-футбола, баскетбола, волейбола. Она будет доступна как студентам, так и жителям окрестных домов.

Рядом с площадкой установят небольшую трибуну, а также столы для пинг-понга, площадку с силовыми тренажерами, место для игры в панна-футбол, зону воркаута, летнюю террасу и зоны отдыха. Согласно проекту, все три зоны планируется дополнительно озеленить.

"Уверен, что по завершении работ кампус университета Росбиотех станет еще одной классной точкой притяжения для жителей города", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что образовательный комплекс на 1 550 мест возведут в рамках Адресной инвестиционной программы в столичном районе Бирюлево Западное. Под строительство был выделен участок на 4,29 гектара.

До этого Собянин заявил, что в Москве стартовала масштабная программа капитального ремонта школ. По его словам, уже в этом году работы начнутся в первых 50 зданиях, а затем каждый год в программу будут включать до 100 объектов.