В Москве начался ягодный сезон. Как пишут Известия, в столице заработало 250 точек продажи клубники. Горожане также смогут приобрести в специальных торговых конструкциях ещё и малину, смородину, голубику, ежевику, крыжовник, бруснику, чернику, жимолость и клюкву. Всего в столицу доставят ягоды из примерно сорока российских регионов. Таким образом больше отечественных товаропроизводителей и фермерских хозяйств получат возможность поставлять ягоду в Москву, а жители получат более широкий выбор. Как рассказал Авторадио биолог, агроном Михаил Воробьёв, никакой опасности в ранних ягодах нет:

«Как любят шутить аграрии Краснодарского края: «У нас отпуск бывает несколько дней Нового года, а потом мы снова начинаем уже выращивать нашу продукцию». Это делается и в личных хозяйствах, они делают такие большие парники, которые называют «балаганами». Это и промышленные теплицы, и, естественно, там выращивают раннюю продукцию, в том числе и клубнику. Другое дело, что поскольку она выращивается с большими затратами, чем импортная, то она стоит немножко подороже».

При этом эксперт отметил, что обычный покупатель не сможет проверить качество ягоды какими-то специальными способами. И сертификат на продукцию тоже не всегда гарантирует безопасность:

«Теоретически сертификат можно попросить, вам покажут какую-то бумагу. Вряд ли вы в ней что-то поймёте – это, во-первых. А во-вторых, почему этот сертификат относится вот к этой кучке клубники? Поэтому здесь, конечно, должны только контролировать люди, которые в этом разбираются, которые как-то оперативно могут проверить наличие пестицидов, нитратов, заболеваний опасных для нашей зоны. Поэтому обычному покупателю остаётся только уповать на то, что всё хорошо».

Эксперт добавил, что импортную продукцию контролируют санитарные органы - на таможне ягоды проверяют на соответствие ГОСТам и всем необходимым критериям.