Синоптики сообщили о теплой и сухой погоде в Москве 27 мая

В понедельник, 27 мая, в столичном регионе ожидается малооблачная и сухая погода.

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Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 15–24 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 13–22 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2–3 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Температура воздуха во второй половине недели в столице может достигнуть 30-градусных значений, это характерно для июльской погоды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он отметил, что со среды по четверг, с 29 по 30 мая, температура воздуха составит 27-29 градусов тепла, причем на западе Москвы не исключены 30-градусные значения.

Также стало известно, когда в средней полосе России будет открыт купальный сезон.