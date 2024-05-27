Вильфанд рассказал, какими будут первые дни лета в Москве

Температура воздуха во второй половине недели в Москве может достигнуть 30-градусных значений, что характерно для июльской погоды, и нынешнее начало лета будет жарким. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Если говорить о том, насколько эта температура необычна, то температура, начиная с 29-го числа, не просто соответствует концу мая или июню. Такая температура по климатическим характеристикам соответствует июлю. Очень теплая погода - как минимум на 5 градусов выше нормы", - подчеркнул Вильфанд.

Он отметил, что со среды по четверг температура воздуха в столице составит плюс 27-29 градусов, причем на западе Москвы не исключены 30-градусные значения. Выходные также будут комфортными - плюс 25-29 градусов. При этом атмосферное давление понизится, но лишь приблизится к нормальным, многолетним значениям.

Научный руководитель Гидрометцентра заметил, что довольно часто в XXI веке лето в регионе начиналось с заморозков. "Но нынешнее начало лета будет очень жарким. Не начало июня, a первая половина июля по температуре прогнозируется в начале лета", - заключил он.