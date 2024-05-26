Собянин сообщил об официальном открытии мотосезона в Москве

На Воробьевых горах прошел традиционный Московский мотофестиваль, который официально открыл мотосезон в городе. Об этом в воскресенье, 26 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Праздник в честь открытия мотосезона уже давно стал не только доброй традицией, но и напоминанием о важности безопасного и вежливого вождения, — рассказал глава города.

Колонна мотоциклистов стартовала на смотровой площадке, после чего проехала полный круг по Садовому кольцу. Протяженность маршрута составила 35 километров, водители преодолели его почти за один час.

В мотопараде приняло участие более 20 московских мотоклубов, которые возглавили колонну и проследовали в том порядке, который был определен в ходе жеребьевки. Всего в мероприятии приняли участие рекордное количество мотоциклистов — свыше 15 тысяч человек.

В свою очередь для гостей в течение дня проходила праздничная программа, в рамках которой состоялись различные конкурсы, спортивные мероприятия, а также выступления каскадеров и фаер-шоу. Кроме того, были организованы концерты известных исполнителей и состоялся розыгрыш мотоцикла, передает официальный сайт мэра Москвы.

До начала фестиваля участников предупредили, что им необходимо соблюдать правила дорожного движения, а также заблаговременно проверять исправность мотоцикла. Помимо этого, водители должны быть в шлеме, а также в мотокуртке и мотоштанах со специальными защитными вставками.