«Остров Мечты» представит большую праздничную программу, посвященную Дню защиты детей

1 июня городской семейный парк «Остров Мечты» предложит своим гостям большую праздничную программу, посвященную Дню защиты детей. Начиная с полудня, до самого вечера москвичей и гостей столицы ждут концерты детских коллективов, творческие мастер-классы, лекции для родителей и веселые талисманы Дримчики.

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В южном ландшафтном парке в этот день состоятся бесплатные мероприятия, посвященные празднованию Дня защиты детей. Для гостей парка с музыкальными концертами выступят столичные творческие коллективы, пройдут мастер-классы по лепке и актерскому мастерству, а также различные конкурсы и розыгрыши подарков.

На протяжении всего дня маленьких посетителей и их родителей будут радовать персонажи парка — веселые оранжевые треугольники Дримчики. Гости смогут сфотографироваться с талисманами парка развлечений, принять активное участие в их играх и конкурсах.

В случае изменения погодных условий все представления будут перенесены в городской променад парка на площадь «Москва».

В конце праздничного представления будут разыграны подарки.

Все мероприятия в этот день бесплатные, вход на территорию городского променада свободный.