Собянин рассказал о развитии в Москве инфраструктуры для стрелкового спорта

В новом спортинг-клубе «Румянцево» в Московском прошли финалы Кубка по стендовой стрельбе. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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Мероприятие состоялось в формате семейного праздника. В турнире приняли участие как профессионалы, так и любители.

Спортинг-клуб «Румянцево» — объект мирового уровня. Он оснащен современным оборудованием и подходит для проведения соревнований международного класса. На территории комплекса тренируются воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Москвич». Занятия по стендовой стрельбе проходят для детей от 13 лет и взрослых.

«Сегодня стрелковыми видами спорта в столице занимаются больше семи тысяч человек. Развиваем для них соответствующую спортивную инфраструктуру: для тренировок уже оборудовано 10 стрельбищ. Также мы построили и открыли три спортивных комплекса с тирами. Кроме того, в 2026 году планируем достроить спортивно-стрелковый клуб на территории олимпийского комплекса “Лужники”, где сделают пять стрелковых галерей», — отметил Мэр Москвы.

В Москве уделяется особое внимание строительству спортивных объектов. С 2011 года совместно с инвесторами в городе возвели свыше 200 таких сооружений как для профессиональных спортсменов, так и для остальных жителей разных районов столицы.