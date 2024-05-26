В последний день весны Москву ждет жара в 31 градус

В следующую пятницу, 31 мая в московском регионе ожидается +31 градус. Таков прогноз метеоролога Евгения Тишковца. По его словам, «так тепло весна прощается раз в 15 лет», может быть установлен новый рекорд жары. Начало лета будет не только жарким, но и влажным – с мощными ливнями и грозами.

На предстоящей неделе в Центральной России температура будет расти каждый день, от 23-25 градусов в понедельник к 31 градусу в пятницу.

Синоптик отметил, что в последний день весны, 31 мая ожидается преобладание переменной облачности. Днем не исключаются скоротечные грозовые мозаичные дожди.

«Ночью +12…+17, днем +26…+31, что на 7— 8 градусов выше климатической нормы», — написал Тишковец в Telegram-канале.

По его словам, это близко к температурному рекорду для 31 мая. Ранее самая высокая температура в этот день была зафиксирована в 2007 году и составила +31,7.

Тишковец заметил, что так тепло весна прощается в Москве в среднем только 1 раз в 15 лет, а «31 мая 2024 года может войти в тройку рекордсменов за всю метеоисторию ВДНХ».

Календарное лето начнется с +25…+30 при норме +22. В первые дни июня будет немало гроз и интенсивных ливней, которые «собьют дневные показатели термометров». За первые 5 дней июня в Москве может выпасть до половины от месячной нормы – 40-45 мм. На западе и юго-западе Подмосковья – ¾ от всего июня.