Открылся прием заявок на участие в конкурсе «Арт-проект: моя Москва»

Открылся прием заявок на ежегодный конкурс для детей и молодежи «Арт-проект: моя Москва». Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

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Целью мероприятия организаторы обозначили развитие интереса к изучению истории, создание архитектурного своеобразия столицы, а также выявление идей для проектов для создания комфорта в Москве.

— В Год семьи в России мероприятие представило новые номинации: «Моя семья» и «Мой город — моя семья», — сообщил Левкин.

Работы будут приниматься по направлениям «рисунок», «макет» и «проект». Принять участие могут дети в возрасте от пяти до 16 лет. Зарегистрироваться на направление «рисунок» можно до 15 сентября. Остальные направления начнутся осенью.

Помимо этого, в 2024 году для участников реализовали проект «Нейросеть. Москва», в рамках которого нужно сгенерировать картинку с помощью нейросетей по запросу «Москва моими глазами — существующий облик столицы», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Прием заявок на участие в конкурсе «Московские мастера» продлили до 7 июня. Его проводят для совершенствования профессиональных навыков представителей сферы гостеприимства и туризма.