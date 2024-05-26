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Сергей Собянин поблагодарил предпринимателей за вклад в развитие Москвы

Московскую неделю предпринимательства в этом году посетили около 240 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Собянин поблагодарил предпринимателей за вклад в развитие Москвы
© Mos.ru

Открыла программу Московская неделя интерьера и дизайна, где свою продукцию представили 985 компаний.

«Флагманским событием стал Московский предпринимательский форум. На площадке кластера “Ломоносов” прошло больше 50 мероприятий. Форум объединил свыше трех тысяч представителей бизнеса, экспертов и различных областей, москвичей и гостей города. Онлайн-трансляцию посмотрели 825 тысяч человек», — написал Мэр Москвы.

Площадки ведущих столичных компаний в формате экскурсий, мастер-классов и интерактивов в рамках городской акции «День без турникетов» посетили более 2,2 тысячи человек.

Форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес» объединил 500 участниц, которые хотят успешно совмещать материнство и свое дело. 

«Завершается программа сегодня, в День российского предпринимательства. Поздравляю московский бизнес с праздником и благодарю за вклад в развитие и облик нашего города», — добавил Сергей Собянин.
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Сергей Собянин
Москва