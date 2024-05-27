Собянин поздравил московских библиотекарей с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 27 мая, посетил обновленную Центральную молодежную библиотеку № 122 имени Грина в Лефортове и поздравил ее работников с профессиональным праздником.

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— Поздравляю всех библиотекарей Москвы и всех москвичей с этим замечательным праздником, потому что миллионы москвичей приходят к вам получить книгу, провести мероприятие, — заявил глава города.

По словам Собянина, столичные библиотеки все еще сохраняют позиции одних из наиболее востребованных мест притяжения среди молодежи. Кроме того, во время осмотра обновленного здания мэр вручил выдающимся сотрудникам столичных библиотек ценные награды. Они получили звание «Почетный работник культуры города Москвы», передает агентство городских новостей «Москва».

24 мая заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила об открытии экспозиции, посвященной 140-летию Библиотеки-читальни имени Тургенева. Это мероприятие станет началом празднования юбилея столичной библиотечной системы.

В сервисе «Библиотеки Москвы» также представили тематическую подборку литературы «Счастлив тот, кто счастлив дома», приуроченную к 2024 году, который признан в России Годом семьи. В нее вошли 13 книг в жанре саги, где рассказывают о жизни сразу нескольких поколений одной семьи.