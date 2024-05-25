В Москве в ближайшее время прогнозируется аномально высокая температура, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет РЕН ТВ.

Метеоролог отметил, что в настоящее время столица находится в холодной части антициклона. Воздушные массы перемещаются с севера, северо-востока.

По его мнению, это приведет к тому, что температура воздуха будет колебаться от +23° до +25°.

В воскресенье, 26 мая, центры циклона сместятся на восток, поэтому температура воздуха повысится до +28°. Он добавил, что показатели на несколько градусов превысят многолетние значения.

В понедельник возможно похолодание на 2-3 градуса, во вторник «температура будет до +27°, а начиная со среды температура воздуха составит от +24° до +28°».

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что со среды, 29 мая, ожидается усиление жары до +30°. Зной, уточнила она, сохранится до конца мая и в первые дни июня. Метеоролог не исключила, что жаркий период затянется.