Музей Победы проведет бесплатную программу для детей 1 июня

В Музее Победы 1 июня пройдет большая бесплатная программа в честь Дня защиты детей. Гости до 14 лет и многодетные семьи смогут свободно посетить учреждение. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Музея Победы.

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Посетителей ждут экскурсии, музыкальные концерты и мастер-класс. Мероприятия будут бесплатными, но на них будет необходимо предварительно зарегистрироваться. В полдень на Площади Победителей, у главного входа в музей, состоится масштабный плац-концерт. Также в Зале Полководцев и кинозале «Конев» на больших экранах посетители увидят телеверсию концерта «Вселенная детства» от солистов и коллективов проекта «Главные детские песни». Кроме того, для гостей подготовили обновленную выставку «Крупным планом».

— Посетители увидят подлинные экспонаты из фондов Музея Победы: игрушечную шарманку, изготовленную в Ленинграде на фабрике дидактической игрушки, плюшевого медведя, «бегущего» деревянного жеребенка 1940-х годов, а также брошюру «Волшебные сказки» 1946 года, в которой собраны отрывки из сказок Пушкина, Ершова и других авторов, — сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Музей Победы в последние майские выходные представил насыщенную культурную программу. Были организованы различные мастер-классы, турниры и соревнования.

Детский городской клуб «Лето Побед» при Музее Победы откроется для первых участников уже 27 мая. Культурное учреждение уже в пятый раз проводит клуб, который создан для того, чтобы ребята могли максимально увлекательно и с пользой провести свои каникулы.