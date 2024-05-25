Горожанам рассказали о фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» на ВДНХ

В этом году фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» проходит в восьмой раз и превзошел по масштабу предыдущие мероприятия. Об этом в субботу, 25 мая, сообщили в пресс-службе оргкомитета.

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Мероприятие проходит у фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ. Оно будет расположено на территории 500 квадратных метров.

На фестивале представили самую распространенную продукцию из российских рек и морей: свежую корюшку из Санкт-Петербурга, кету, гольца, нерку с Дальнего Востока и треску из Мурманска. Из Черноморского региона доставили нежную камбалу, редкого калкана, а также деликатесные крылья ската, отличающиеся высоким содержанием фосфора, магния, йода и меди. Покупателей ждут живые гребешки, мясо которых богато гиалуроновой кислотой и коллагеном, а еще живой трепанг.

Для комфорта посетителей рынок разделили на пять больших отделов. В первом разместили замороженную речную и морскую рыбу, во втором — охлажденную. Третья секция — это Дом краба, где, помимо него, можно найти креветки, кальмаров и осетровую икру. В четвертой секции предлагают приобрести рыбу горячего и холодного копчения. Пятый — полностью отведен под сельдь разных сортов.

Рынок будет работать с 24 мая по 2 июня. Приобрести морские деликатесы можно на площадке рынка с 11:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 21:00 в выходные дни.

Утром 24 мая стало известно об открытии фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» на ВДНХ.