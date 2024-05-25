Москвичам объяснили, почему утки стали чаще выходить на тротуары и проезжую часть

Со второй декады мая утиные выводки все чаще можно встретить в самых неожиданных местах Москвы от тротуаров до проезжей части, но если птицы здоровы, то обращаться в городские по этому поводу не нужно. Это нормальное явление, потому что утки гнездятся не только у водоемов, а от своих мест обитания они ведут птенцов учиться плавать. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

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Некоторые виды уток строят гнезда на воде, а другие — в траве, зарослях кустарника, в дуплах деревьев. Огари для обустройства своего жилья часто выбирают чердаки многоэтажных зданий. После того, как птенцы подрастают, мамы-утки выводят их к водоемам. Это видовая норма, поэтому беспокоиться о нахождении птиц на дорогах не нужно. Водителям следует сохранять внимательность за рулем, соблюдать правила движения и пропускать утиные семьи.

Птицам нужна помощь человека только в прибрежной зоне — пернатым необходим пологий выход на сушу. Чтобы позаботиться об их безопасности, нужно обеспечить лестницы для утят в водоемах с высокими бетонными берегами. Если уткам или другим птицам необходима помощь (они ранены или больны), следует обратиться в единую справочную службу Москвы по номеру 8 (495) 777-77-77 передает официальный сайт мэра Москвы.

Биолог Павел Глазков объяснил, почему не стоит трогать гуляющих на улице утят. Это причинит неудобства и малышам, и их матери.

Семерых утят, которые провалились в ливневую канализацию в Парке Горького, спасли. Маленькие пернатые провалились в решетку ливневой канализации, однако мама-утка не растерялась и стала звать на помощь.