Старинные захоронения отреставрировали в некрополе Новодевичьего монастыря

В некрополе Новодевичьего монастыря отреставрировали старинные захоронения — 72 могилы и надгробия. Об этом в субботу, 25 мая, рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

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Там покоятся представители древних дворянских родов, известные философы, писатели и архитекторы. Специалисты привели в порядок захоронения архитектора Смоленского собора Сергея Родионова, Николая и Елизаветы Тургеневых, русского философа Льва Лопатина и других.

— Специалисты промыли и расчистили каменные поверхности, заделали межблочные швы, провели биоцидную обработку, антисептирование и консервацию всех поверхностей, обустроили фундаменты надгробий, перебрали основания, восстановили недостающие фрагменты и отполировали каменные поверхности, — приводит слова Алексея Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

В столице реставрационные работы проводятся не только по отношению к памятникам, но и к зданиям. Например, пройдут работы по реставрации фасадов городской усадьбы Баевых на проспекте Мира.

В конце марта в городе завершилась реставрация фасадов особняка середины XIX века, в котором жил один из крупнейших столичных предпринимателей Яков Рекк.