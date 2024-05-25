Проекту «Музыка в метро» исполнилось восемь лет

Проекту «Музыка в метро» сегодня исполняется восемь лет. За это время его звездами стали многие певцы и музыкальные коллективы, прошло 450 тысяч выступлений, а также появилось более 30 площадок. На праздничном концерте выступила группа Brevis Brass Band — один из любимых коллективов публики, участвующий в проекте с первого сезона.

© Telegram / Дептранс Москвы

«Проект становится еще масштабнее и дарит артистам возможность поделиться своим творчеством с большой аудиторией. Пассажиры могут слушать музыкантов прямо в дороге. Сейчас идет шестой сезон, в нем уже состоялось свыше 7,5 тысячи выступлений. Благодарим артистов за участие в “Музыке в метро”, а пассажиров за поддержку», — сказал Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта.

Первые три площадки появились 25 мая 2016 года на станциях метро «Выставочная», «Маяковская» и «Курская». В честь открытия проекта в метрополитене выступил Григорий Лепс.

На площадках проекта «Музыка в метро» регулярно выступают звезды отечественной эстрады, среди которых Баста, Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, HammAli & Navai, Mary Gu, Джиган, Мот, IOWA, Zivert, Ольга Серябкина, Стас Михайлов, участники шоу «Новая фабрика звезд» и многие другие.

Кроме того, здесь проходят поэтические чтения и театральные постановки. Например, свои номера в метро представляли артисты Московского театра Олега Табакова и Театра на Малой Ордынке.

Участники проекта исполняют произведения разных жанров, среди которых джаз, фольклор, блюз, рок, поп-музыка и многие другие. Артисты выступают как с мировыми хитами, так и с авторскими песнями.

Чтобы стать участником проекта, необходимо пройти конкурсный отбор. Он проводится один раз в год и состоит из двух этапов. Музыкантам нужно заполнить заявку на сайте, после чего самые лучшие артисты и коллективы будут приглашены на открытые прослушивания. Те, кто успешно пройдет оба этапа, получат право выступать на площадках проекта «Музыка в метро» в течение одного года.