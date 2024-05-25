Собянин поздравил водителей трамваев – победителей конкурса «Московские мастера»

В Москве прошел конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» среди водителей трамвая. Участие в состязании приняли 49 человек, а в финал прошли 10 — по два представителя от каждого из пяти городских депо. Об этом в субботу, 25 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В финальной части конкурса участники продемонстрировали свои навыки в теории и на практике. Они должны были показать, что прекрасно знают правила дорожного движения, умеют комфортно и безопасно водить электротранспорт. Победителями стали Мария Субботина из трамвайного депо им. Н. Э. Баумана, Тимур Кагарманов (Октябрьское трамвайное депо) и Сергей Мирошниченко (трамвайное депо им. Н. Э. Баумана).

— Поздравляю участников, показавших лучшие результаты. Уверен, в том числе благодаря этим регулярным соревнованиям растет квалификация наших водителей, а значит, и поездки в столичных трамваях становятся еще удобнее, — отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В городе начался первый этап тестирования беспилотного трамвая. Ожидается, что он выйдет на маршрут уже в 2025 году. В конце этого года трамвай поедет уже с пассажирами.

В 2025 году, спустя 30 лет после закрытия, в Москве восстановят движение трамваев на Трифоновской улице. Восстановленный участок позволит соединить Рижский вокзал с центром столицы.