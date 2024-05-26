Участниками SUP-регаты на фестивале в Москве стали более 200 человек

В Москве прошла уникальная Sup-регата в рамках восьмого гастрономического фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя», который является частью проекта «Лето в Москве», охватившего всю столицу. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщили в пресс-службе оргкомитета «Московские сезоны».

Свыше 200 участников прошли четыре километра по Водоотводному каналу по одной из самых живописных локаций в центре столицы.

Гонка стартовала от причала «Третьяковский», в нем приняли участие спортсмены из разных регионов России. Им предстояло преодолеть живописный водный маршрут в четыре километра в самом центре Москвы вдоль обновленной Якиманской набережной: до памятника Петру I — и обратно дважды.

За ходом соревнования могли наблюдать жители и гости города. Помимо этого, можно было сделать снимки на фоне яркой флотилии.

Первым к финишу пришел Иван Ширшов – Чемпион России 2022 года по SUP-бордингу. Он показал рекордное время: 24 минуты 20 секунд.

26 мая профессиональный гид провел SUP-экскурсию по Водоотводному каналу в рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя». Желающие проплыли на досках с веслом по Водоотводному каналу: до памятника Петру I и обратно, и услышали от профессионального гида самые интересные факты об исторических зданиях и мостах.