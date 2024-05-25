Бесплатные занятия по йоге будут проходить в 10 столичных парках

В 10 столичных парках в рамках проекта «Йога в парке» будут проходить бесплатные занятия по йоге. Тренировки, рассчитанные на разные уровни подготовки, состоятся с 25 мая по 31 августа.

В программу включили занятия по йоге в танце, хатха-йоге, медитации, йогалатесу, практике Heartfulness и другим направлениям. Занятия будут проходить на главных сценах и площадках музея-заповедника «Коломенское», парка «Северное Тушино», парка «Фили», Лианозовскго парка, ландшафтного парка «Митино», парка «Сокольники», Измайловского парка, парка «Кузьминки», усадьбы Воронцово и парка искусств «Музеон».

Еженедельно для всех желающих будут проводить 55 занятий по йоге. Основное мероприятие пройдет 23 июня в музее-заповеднике «Коломенское». Его приурочат к Международному дню йоги.

Ожидается, что в мероприятии примут около шести тысяч человек, для которых подготовили занятия по различным направлениям этой практики, лекции и семинары, передает официальный сайт мэра Москвы.

Потомственный медиум Олег Шепс, получивший популярность после участия в проекте «Битва экстрасенсов», рассказал о пользе медитации и духовных практик как для ментального, так и для физического состояния.

Практики, такие как медитация, йога или дыхательные упражнения, могут помочь человеку переключиться с рабочих задач на состояние покоя и расслабления.