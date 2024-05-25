Новые маршруты проекта «Выходной с наследием» появились на портале «Узнай Москву»

На портале «Узнай Москву» появились новые маршруты проекта «Выходной с наследием» по Замоскворечью. В них включены памятники архитектуры и событийная программа на определенную дату. Об этом в субботу, 25 мая, сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

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Во время прогулок все желающие смогут принять участие в деловой игре, посетить Государственную Третьяковскую галерею и тематическую выставку, а также познакомиться с новой площадкой Малого театра. Жители города получают возможность ознакомиться со столичными памятниками архитектуры, а также со скидкой посетить музеи, посмотреть театральные постановки, с пользой провести свой досуг.

— На этот раз мы разработали два маршрута по Замоскворечью — старейшему району столицы. С удовольствием приглашаем всех желающих совершить интереснейшую прогулку, — приводит слова Алексея Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

Федеральные музеи войдут в систему сервиса планирования путешествий по России RUSSPASS. Культурные учреждения, которые подключатся к сервису, войдут в локальные и тематические маршруты. Это позволит сделать поездки туристов интереснее и насыщеннее.

Согласно программе развития туризма, столица до 2030 года обеспечит 35–40 процентов от общего числа путешественников в России. Ожидается, что город будет ежегодно принимать около 20 миллионов путешественников, которые приезжают на один день, без ночевки.