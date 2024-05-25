В Москве ожидаются небольшая облачность и до 26 градусов тепла

Небольшая облачность и температура до плюс 26 градусов прогнозируются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 24 - 26 градусов тепла, в ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 10 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 3 - 8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 21 - плюс 26 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов.