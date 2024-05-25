Вильфанд рассказал, какую погоду москвичам ждать в выходные

В субботу и воскресенье – 25 и 26 мая - в Москве значительно потеплеет. Столбик термометра покажет плюс 24-27 градусов.

«Сейчас это последние выходные, когда можно загорать, не опасаясь ультрафиолетового излучения, потому что оно сейчас еще не очень значительно. Со следующих выходных при такой погоде оно будет заметным, когда в полуденные часы загорать не стоит», - цитирует научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда РИА Новости.

Синоптики добавил, что подобная температура характерна для конца июня-начала июля.

Ранее "Свободная Пресса" писала о том, что июнь 2024 года может стать одним из самых горячих за последние годы.

При этом синоптики ещё раз напоминают, что относительно точный прогноз погоды можно дать максимум на 4−6 дней. Всё остальное больше похоже на гадание — да, интересно, но мало информативно.