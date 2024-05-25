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Вильфанд рассказал, какую погоду москвичам ждать в выходные

В субботу и воскресенье – 25 и 26 мая - в Москве значительно потеплеет. Столбик термометра покажет плюс 24-27 градусов.

Вильфанд рассказал, какую погоду москвичам ждать в выходные
© РИА Новости
«Сейчас это последние выходные, когда можно загорать, не опасаясь ультрафиолетового излучения, потому что оно сейчас еще не очень значительно. Со следующих выходных при такой погоде оно будет заметным, когда в полуденные часы загорать не стоит», - цитирует научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда РИА Новости.

Синоптики добавил, что подобная температура характерна для конца июня-начала июля.

Ранее "Свободная Пресса" писала о том, что июнь 2024 года может стать одним из самых горячих за последние годы.

При этом синоптики ещё раз напоминают, что относительно точный прогноз погоды можно дать максимум на 4−6 дней. Всё остальное больше похоже на гадание — да, интересно, но мало информативно.

Новости Москвы
Роман Вильфанд
Москва