Москвичам назвали срок начала купального сезона

К следующей неделе московские водоемы прогреются почти достаточно для плавания. Срок начала купального сезона в столице назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«Температура воды прогреется к следующей неделе уже до около 19 градусов. Конечно, для детей купальный сезон открывается, когда 22 градуса, но и 19 градусов — это уже вполне симпатично», — рассказал метеоролог.

Он добавил, что купаться можно начинать при температуре воды от 20 градусов и выше.

Ранее Вильфанд отметил, что в Москве установился комфортный УФ-индекс для получения загара. По состоянию на 22 мая показатель держался на уровне 3-4. Эксперт напомнил, что при повышении УФ-индекса до 5-7 необходимо использовать средства защиты от солнца.