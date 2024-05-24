Движение на Калининской линии метро восстановлено после временной остановки из-за человека на путях. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение на Калининской линии восстановлено и вводится в график», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение приостановлено на Калининской линии столичного метро от станции «Марксистская» до «Шоссе Энтузиастов» из-за человека на путях.