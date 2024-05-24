В музеях впервые пройдет акция «День письма»

Посетителей познакомят с аутентичными пишущими предметами и материалами, техниками каллиграфии и художественного оформления рукописного текста.

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Ко Дню славянской письменности и культуры Департамент культуры Москвы и столичные музеи организовали новую городскую акцию «День письма». Она пройдет с 24 по 26 мая.

«В этом году мы впервые проводим акцию “День письма”. Ее цель — знакомство москвичей и гостей города с традициями русского языка и письменности, что особенно важно в эпоху гаджетов и соцсетей. Всего в рамках акции запланировано 19 мероприятий в 19 музеях и две онлайн-выставки. 26 мая пройдут экскурсии, лекции, представления, мастер-классы и конференция, посвященные русской письменной культуре», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Посетителей познакомят с аутентичными пишущими предметами и материалами, техниками каллиграфии и художественного оформления рукописного текста.

Акция проводится для популяризации русского языка, лежащего в основе отечественной культуры. Она позволит узнать много любопытных фактов о самом простом и обыденном занятии — рукописном письме. Почерк может рассказать о человеке, его характере, привычках и является важной составляющей личности.

Цветочный алфавит и конкурс на самый красивый почерк

25 мая в музее-заповеднике «Коломенское» состоится мероприятие «Слово. История. Культура» с различными занятиями, связанными с литературой и письмом. Гостей приглашают на интерактивную познавательную программу с интеллектуальными викторинами, загадками, литературными чтениями, мастер-классами по каллиграфии, тематическими лекциями и играми. Кроме того, их ожидает музыкальная программа, в которой прозвучат произведения на стихи русских поэтов. Вход свободный.

С 25 мая по 1 июня в Доме-музее С.А. Есенина и в «Есенин-центре» также пройдут тематические мероприятия, приуроченные к общемосковской акции. 25 мая посетители музея смогут поучаствовать в интерактивной лекции и мастер-классе «Белая береза под моим окном». Они не только вспомнят строки поэта и историю русской азбуки, но и создадут берестяные грамоты. Стоимость билета — 300 рублей.

В 12:00 26 мая в научно-просветительском центре Музея М.А. Булгакова на Арбате преподаватель каллиграфии и чистописания Анна Мунилкина проведет мастер-класс, на котором расскажет о каллиграфии как об особом искусстве и о том, как она может помочь развить в человеке лучшие качества. Посетители создадут небольшую каллиграфическую зарисовку. Материалы предоставляются организатором. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

Научные сотрудники Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева подготовили творческое мероприятие «Цветочный алфавит», которое начнется в павильоне № 31 «Геология» на ВДНХ в 14:00. Здесь можно будет создать открытку в растительном стиле. Понадобится приобрести входные билеты.

В 15:00 в Музее космонавтики состоится акция-конкурс «Космос от руки». Гости смогут запечатлеть на бумаге цитату Юрия Гагарина, а затем поучаствовать в конкурсе на самый красивый почерк в социальных сетях учреждения. Для посещения мероприятия нужно приобрести входные билеты.

С подробной программой акции можно познакомиться на ее сайте.

В московских музеях хранится огромное количество уникальных рукописей. Среди них автографы Сергея Есенина в музее поэта, письмо Ивана Тургенева дочери Пушкина в Государственном музее А.С. Пушкина, Фаины Раневской, Дмитрия Шостаковича, Константина Симонова, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Ивана Бунина, Александра Солженицына и других представителей русской культуры, адресованные Константину Паустовскому и хранящиеся в музее писателя.