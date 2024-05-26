Дептранс предупредил о перекрытиях в Москве из-за проведения мотофестиваля

С 11:40 автомобилистам нельзя будет проехать по улицам Косыгина, Большая Дорогомиловская и Смоленская. Также будет ограничено движение на Воробьёвском шоссе, Бережковской набережной и внешней стороне Садового кольца. В Telegram-канале столичного департамента транспорта отмечается, что движение будут восстанавливать по мере прохождения мотоколонны.

Кроме того, до окончания Московского мотофестиваля нельзя будет парковаться на улице Косыгина, Бережковской набережной и на съезде с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко.