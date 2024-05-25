Вильфанд рассказал об УФ-индексе в выходные в Москве

На этих выходных, 25 и 26 мая, индекс ультрафиолета в Москве останется неопасным и комфортным для загара. Об этом в субботу, 25 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, показатель составит 3–4 единицы. Синоптик отметил, что такой УФ-индекс является подходящим и комфортным для принятия солнечных ванн. В субботу в Москве будет 24–26 градусов тепла, а в воскресенье — до плюс 25–27 градусов. На небе появятся облака.

Вильфанд отметил, что энергия солнечных лучей сейчас соответствует четвертой пятидневке июля. Они будут прогревать участки почвы, передавать тепло в приземный слой воздуха и вызывать перенос теплых, легких воздушных масс в высокие слои тропосферы. При этом будут конденсироваться водяные пары, приводящие к облакообразованию и кратковременным дождям. Эксперт отметил, что загорать лучше всего при небольшой облачности.

— Ультрафиолет комфортный, подходящий. В субботу и воскресенье ультрафиолетовый индекс — 3–4. Это последние суббота и воскресенье, когда можно загорать, не опасаясь последствий. Потому что начиная со следующей субботы уже ультрафиолетовый индекс при такой малооблачной погоде будет выше, — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Также стало известно, когда в средней полосе России будет открыт купальный сезон.