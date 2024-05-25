Жителей Подмосковья призвали избегать солнца на выходных

На выходных в Московской области ожидается высокий индекс ультрафиолетового излучения. Об опасном явлении жителей Подмосковья предупредила метеоролог Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

© Мослента

По словам синоптика, с 24 по 27 мая лучи солнца будут особенно опасными после 11 часов утра. Индекс ультрафиолетового излучения в этот период достигнет отметки 5, что на два показателя выше индекса, при котором требуется защита от ультрафиолетовой радиации.

«Считается, что защита от УФ-радиации требуется уже при УФ-индексе выше 3. Расчеты показывают, что в период с 24 по 27 мая в дневные часы в Подмосковье индекс достигнет отметки 5», — написала Позднякова.

Она посоветовала москвичам избегать солнечных лучей в районе полудня, а при выходе из дома прикрывать кожу и надевать солнцезащитные очки.

Ранее косметолог дала советы по уходу за кожей весной. Когда солнца становится больше, нужно регулярно отшелушивать ороговевшие частицы кожи.