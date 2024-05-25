Москвичам рассказали о погоде в субботу

Жителей столичного региона в субботу, 25 мая, ожидает небольшая облачность, а также погода без осадков. Температура воздуха составит 26 градусов тепла.

© Вечерняя Москва

Днем в Москве прогнозируют от 24 до 26 градусов выше нуля, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 10. В Московской области днем ожидается плюс 21–26 градусов, ночью температура может снизиться до 7 градусов тепла.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756–759 миллиметров ртутного столба, указано на сайте Гидрометцентра.

Погода в Москве: ждать аномальную жару или снег

В столичный регион пришла летняя погода, которая на декаду опережает климатические показатели месяца. Об этом сообщили на портале «Метеовести». В предстоящие выходные жителей столичного региона ожидает солнечная погода, однако уровень ультрафиолетового индекса будет очень высоким.

К концу этой недели в Москву придет по-настоящему летняя погода, столбики термометров будут колебаться в пределах плюс 21–26 градусов. Причем уже во вторник из-за дождя ночные температуры воздуха будут достаточно высокими. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд.