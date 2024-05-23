В Московском зоопарке вылупились сиамские кобры

В Московском зоопарке заявили о появлении девяти детёнышей сиамской кобры.

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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал зоосада.

«Два месяца назад была получена кладка яиц от наших сиамских кобр — это довольно редкий и крайне ядовитый вид. Её поместили в инкубатор», — рассказали в зоопарке.

Посетители могли наблюдать за появлением кобр на экспозиции «Хижина змеелова».

Далее детёнышей перенесут в большой террариум, где они будут жить на смеси мульчи и гравия, а также мха сфагнум для влажных участков.

Ранее сообщалось, что в зоопарке «Река Замбези» в Казани 19 мая впервые родился детёныш зебры.