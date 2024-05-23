Ветхое здание площадью более 500 кв. м отреставрировали на северо-востоке Москвы

Ветхое здание площадью более 500 кв. м на северо-востоке Москвы было отреставрировано по требованию Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы, теперь там можно разместить офисы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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«В рамках работы по выявлению объектов ветхого фонда на территории Москвы специалисты инспекции совместно с собственником здания разработали и согласовали дорожную карту по восстановлению здания. По итогам в соответствии с утвержденным планом собственник отремонтировал фасад строения», – цитируется в тексте начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Уточняется, что нежилое административное строение площадью 528,7 кв. м находилось по адресу: ул. Кондратюка, д. 9, стр. 1. По данным ведомства, оно находилось в неприглядном состоянии и требовало ремонта. В настоящее время все работы завершены, объект задействуют под размещение офисов.

Бобров отметил, что всего с января по апрель 2024 года в СВАО восстановили 10 ветхих строений, 29 аварийных построек, не подлежащих ремонту, демонтировали.