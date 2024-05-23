Москвичей предупредили о заморозках

В грядущую пятницу, 24 мая, в Подмосковье ожидаются заморозки. О неблагоприятной погоде жителей Московской области предупредило МЧС России, передает «РИА Новости».

Согласно прогнозу «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха упадет в ночные и утреннике часы пятницы. Местами ожидаются заморозки до минус одного градуса.

Ведомство посоветовало гражданам с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями не выходить на улицу. Водителей призвали снизить скорость движения, строго соблюдать ПДД, а также отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

Ранее стало известно, что большинству россиян в мае потребовалась зимняя одежда. При этом граждане не связывают аномальную погоду с глобальным потеплением.