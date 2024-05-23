Летняя погода сохранится в Москве в начале следующей недели

Следующая неделя в столице начнется с летней и солнечной погоды с температурой до плюс 26 градусов, сообщил Агентству городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Первые дни следующей недели тоже будут очень теплыми и солнечными, хотя температура будет на пару градусов ниже, чем в выходные. <…> Будет хорошая, солнечная и комфортная погода», – сказал Вильфанд.

По его словам, в понедельник и вторник ночью будет около 8–13 градусов тепла, днем – 21–26.