Крупный образовательный комплекс построят на юге Москвы

Образовательный комплекс на 1 550 мест возведут в рамках адресной инвестпрограммы в столичном районе Бирюлево Западное. Об этом сообщила председатель городского комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры) Юлиана Княжевская.

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"Под возведение комплекса выделили земельный участок общей площадью 4,29 га и утвердили изменения в правила землепользования и застройки территории по адресам: Востряковский проезд, дом 3А, Востряковский проезд, дом 5Б, Востряковский проезд, дом 3Б. Образовательное учреждение предусматривает два корпуса: школу на 1 250 учащихся и детский сад, рассчитанный на 300 мест. Строительство комплекса позволит дополнить инфраструктуру района социально важными объектами", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что предельная площадь всех строений составит около 30 тыс. кв. м. Их высота не превысит 35 м.

Всего в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" с 2011 года в столице построено и введено в эксплуатацию более 600 школ и детских садов.