Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в воскресенье в Москве ожидается до +28°С. Газета.Ru

По словам специалиста, жителей столицы ждет «синоптическое дежавю». «Дело в том, что у нас сейчас идет целая череда антициклонов, первый из них пришел где-то 16—17 мая, выправил погоду на летнюю, потом у нас был один день с дождем и опять новый антициклон. Этот (нынешний. — RT) антициклон продержится до воскресенья. Причем если сегодня-завтра и в субботу у нас +20...+25 °С, то в воскресенье, перед тем как случится приход очередного антициклона, температура может повыситься до +26...+28 °С. И это будет самый теплый день уходящей весны», — рассказал Шувалов. RT на русском

Он также сообщил, что в конце мая в Москве ожидаются две волны похолодания. «Четверг будет самым прохладным днем: с утра может быть 3–8 градусов тепла, днем ожидается 17–19 градусов», – рассказал синоптик. Москва24