Сергунина рассказала о работе площадки для молодежи Москвы

С 2022 года порядка 200 тысяч людей воспользовались бесплатными сервисами пространства «Молодежь Москвы». Суммарная площадь обустроенных помещений составила 1,3 тысячи «квадратов». Об этом в четверг, 23 мая, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

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— Чаще всего пространством пользуются москвичи 20-25 лет. В нем ребята воплощают свои идеи и проекты — проводят мероприятия различного формата, фотосъемки, репетиции, снимают видеоролики, записывают подкасты и интервью, — отметила заммэра.

Всего в рамках проекта обустроено шесть площадок — от коворкинга до танцевального зала. Во всех локациях расположена современная техника. Любой желающий от 14 до 35 лет может забронировать для своего ивента понравившееся помещение.

На базе проектов «Молодежь Москвы» и «Сделано в Москве» стартовал конкурс среди столичных предпринимателей и компаний на разработку капсульной коллекции «Москва — молодежная столица России».

Московскую неделю интерьера и дизайна посетили рекордные 230 тысяч человек в 2024 году. В рамках мероприятия свою продукцию представили 985 компаний, в том числе свыше 40 международных.