Участникам «Московского долголетия» рассказали о профилактике гипертонии

Столичные жители «серебряного» возраста посетили лекцию в центре московского долголетия «Восточное Измайлово». На мероприятии главный врач поликлиники № 191 Мария Соколова рассказала о профилактике гипертонии. Об этом стало известно в среду, 22 мая.

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— Весна и начало лета могут отличаться колебаниями температуры и солнечной активности, атмосферного давления. Все это — факторы, влияющие на самочувствие, и в частности на состояние сердечно-сосудистой системы, — пояснила медик.

Соколова добавила, что в теплый период года необходимо минимизировать физическую нагрузку, отказаться о вредных привычек и нормализовать рацион питания. Также особой эффективностью обладает лечебная физическая культура. При этом упражнения будут разниться в зависимости от степени гипертонии.

Медик сообщила, что при первой и второй стадии недуга активностью можно заниматься от трех до пяти раз за неделю, при этом важно контролировать показатели пульса.

Чтобы минимизировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо скорректировать свой рацион. К примеру, существует несколько продуктов, которые могут снизить вероятность появления гипертонии. Об этом рассказал кардиолог Филипп Копылов.

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