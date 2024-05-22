Собянин рассказал, можно ли будет самокатчикам ездить по тротуарам

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице электросамокатчикам не собираются запрещать ездить по тротуарам. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

«Надо, конечно, жестче контролировать тех, кто нарушает ПДД, но запрещать целую отрасль...Так можно все запретить», — отметил мэр.

Собянин добавил, что сегодня за соблюдением ПДД в Москве следят полиция, городские службы, а также видеокамеры с искусственным интеллектом.

До этого в Санкт-Петербурге 88-летняя пенсионерка пострадала от наезда самокатчика.

Инцидент произошел 21 мая на проспекте Тореза. На женщину на улице наехал неизвестный на электросамокате, в результате столкновения петербурженка упала на асфальт. После ДТП пострадавшую доставили в Елизаветинскую больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей ссадины и ушибы, несмотря на отсутствие тяжелых повреждений, пациентку оставили в медучреждении, чтобы понаблюдать за ее состоянием.