Город поддержал предложение московских школьников провести экспедицию на Южный полюс

Московские школьники и студенты колледжей, вернувшиеся из Большой арктической экспедиции, побывали на экскурсии в Мэрии Москвы и рассказали о своем путешествии. С юными полярниками встретилась Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

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Участники экспедиции попросили расширить географию экспедиционных маршрутов. В планах — научная экспедиция в Антарктику. Анастасия Ракова поддержала интерес школьников к исследованию Южного полюса.

«Ребята — большие молодцы, что решились и сделали такой большой шаг. Это важный этап в их жизни. Мы стараемся развивать различные активности вне учебы, в том числе и туристические направления. И в дальнейшем планируем сделать акцент на развитие активного школьного туризма. В Доме пионеров на Воробьевых горах осенью состоится большой туристский слет, в котором примут участие столичные школьники, студенты колледжей и их родители. Также город поддержит интерес ребят и для московских школьников — покорителей Арктики впервые будет открыто еще одно направление — Южный полюс. В новом учебном году начнется подготовка экспедиции школьников Москвы в Антарктику», — рассказала Анастасия Ракова.

Заместитель Мэра Москвы поздравила с днем рождения одного из участников экспедиции — Николая Белькова. К своему совершеннолетию он уже стал победителем чемпионата «Московские мастера — 2023» и мастером спорта по судомоделизму. А еще Николай активно работает в студсовете в своем колледже.

На встрече школьники поделились подробностями экспедиции и самыми яркими впечатлениями. Например, ребята из команды «Московские профессионалы» рассказали о строительстве на мысе Челюскин передвижного экспедиционного городка-станции с интернетом и технологиями умного дома. Они разработали умную станцию, отвечающую требованиям безопасности, мобильности, эргономичности и универсальности, а также экономного энергопотребления и комфорта. Благодаря ей можно будет реализовывать масштабные проекты по очистке Российской Арктики от промышленных отходов. Получившийся опытный образец протестировали, и он оказался абсолютно жизнеспособным. Концепция студентов будет доработана и ляжет в основу создания экспедиционных городков для выполнения большинства задач в условиях высоких арктических широт.

Кроме того, участники экспедиции рассказали о своей встрече с белым медведем и поделились фотографиями, в частности ночной фотосессией айсбергов.

Успехи молодых исследователей

Из Большой арктической экспедиции 14 столичных школьников и студентов колледжей вернулись 30 апреля. В течение двух недель они осваивали территорию Крайнего Севера в сопровождении путешественника, первопроходца и альпиниста Матвея Шпаро.

Отряд «Первооткрыватели», в который входят школьники и один студент, совершил переход на лыжах вдоль северного побережья полуострова Таймыр по льдам моря Лаптевых к мысу Челюскин. Отряд студентов столичных колледжей «Московские профессионалы» отрабатывал профессиональные навыки и реализовывал проект по созданию арктической станции в самой северной точке Евразийского континента — на мысе Челюскин.

Перед путешествием все участники прошли строгий отбор: успешно написали Арктический диктант, выучили теорию — от техники безопасности в условиях Крайнего Севера до правил экипировки, а также преодолели испытания на учебно-тренировочных сборах в условиях, приближенных к арктическим. В этом году в отборочном этапе участвовали около 5,6 тысячи человек, в итоге только 14 из них — шесть школьников и восемь студентов московских колледжей — отправились на Северный полюс.

Туристско-краеведческие кружки и секции востребованы среди столичных школьников и студентов колледжей. Сегодня в Москве открыто более трех тысяч таких кружков, в них занимаются около 80 тысяч человек.