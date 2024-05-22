В «Москвариуме» рассказали, как чувствует себя косатка Ная после гибели детеныша

Косатка Ная из «Москвариума» оправилась после гибели детеныша в январе этого года. У нее хороший аппетит, стабильная масса тела, отличные клинические и биохимические показатели крови. Об этом в среду, 22 мая, рассказала глава ветеринарной службы океанариума Ирина Суворова.

© Вечерняя Москва

По ее словам, Ная полюбила играть с водорослью ламинарией, которую замораживают в кусках льда или заливают в куски желе. Животное достает их, катает на плавничках и плавает, держа их во рту. Ламинария не является кормом для косаток, но они любят играть с водорослями, в том в числе и в дикой природе.

— Наши тренеры разрабатывают для Наи очень большую и насыщенную программу по обогащению среды, в рамках которой, кроме обычных тренировочных сессий и медицинских осмотров, тактильных сессий, ей предлагаются различные игрушки и типы взаимодействия, — рассказала Суворова, ролик с которой опубликовал Telegram-канал «Косатка Ная».

Детеныш косатки Наи погиб в «Москвариуме» из-за врожденной болезни, сообщили в пресс-службе учреждения. У малыша был врожденный порок сердца, из-за которого произошла декомпенсация.

Детеныш появился на свет 30 декабря минувшего года. Он стал первым малышом косатки, родившимся в искусственной среде обитания в России.