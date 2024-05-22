На ВДНХ в Москве появился цветочный стенд от Удмуртии

Москва. Удмуртия представила цветочный стенд на международной выставке-форуме «Россия» (0+) в рамках фестиваля цветов «Будущее в цветах». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

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Фестиваль (0+) открыли 21 мая. На нём достижения селекционеров и уникальные объекты ландшафтного дизайна представили 89 регионов России. В результате на площадке теперь можно полюбоваться более 100 млн цветов.

На стенде Удмуртии представлена инсталляция с абрисами людей. Также в обрамлении живых луговых и садовых цветов выделяется национальное украшение — монисто, монеты которого позванивают на ветру.

«Основная тема фестиваля цветов в этом году – будущее регионов. Мы сделали основной акцент в инсталляции именно на людях, на людях Удмуртии. В цветочной композиции региона мы постарались отобразить генеральную идею, что прошлое, настоящее и будущее нашего региона формировали и формируют каждый день именно люди — жители нашей яркой, современной, но в тоже самое время самобытной республики», — рассказала проектный руководитель проектно-строительной компании «WOOD STONE», которая создала стенд, Наталья Балобанова.

Уникальность этой инсталляции в том, что у всех цветов сохранена корневая система и они будут долго украшать стенд. Здесь собраны традиционные луговые цветы Удмуртии: ромашки, васильки, гвоздики, гравилаты, ландыши и италмасы. Так как италмас это редкий цветок, занесенный в Красную книгу, то многие жители и гости Москвы впервые увидят его вживую.

Больше с ароматами цветов посетители смогут познакомиться на региональном стенде в павильоне №75. Там установлена витрина «Дыши Удмуртией».

Фестиваль «Будущее в цветах» продлится до 8 июля 2024 года. За это время на ВДНХ пройдет множество флористических мастер-классов, лекций от известных селекционеров, а также показов цветочной моды.