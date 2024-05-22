Рекордно высокое давление ожидается в Москве 24 мая

В пятницу, 24 мая, над столичным регионом образуется мощный антициклон, из-за чего атмосферное давление может побить рекорд 1992 года. Об этом ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила в своем телеграм-канале.

Она отметила, что атмосферное давление в столице достигнет 762 миллиметров ртутного столба (1017,3 гПа). Пока рекорд принадлежит 1992 году, когда 24 мая атмосферное давление составило 762,2 миллиметра ртутного столба (1016,3 гПА), написала синоптик.

"Ждем рекорда и ясной погоды", – добавила она.

Ранее Позднякова предупредила, что 22 мая в Москве станет последним днем теплой погоды. По ее словам, 23 мая температура на высоте около 1,5 километра опустится на 8–9 градусов, что скажется и на показателях приземной температуры.

Метеоролог уточнила, что максимально прохладная погода прогнозируется в ночь на 24 мая, когда температура воздуха в Подмосковье будет в пределах 4–5 градусов тепла.