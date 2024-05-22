Последний массовый автобус завода имени Лихачева отреставрировали в Москве

Работы по восстановлению советского автобуса ЗИЛ-158 с прицепом завершены. Об этом в среду, 22 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

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По его словам, это последняя массовая модель автобуса бывшего завода имени Лихачева. Экспонат разместят в постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице.

— Автобус ЗИЛ-158 появился на дорогах столицы в конце 1950-х годов, во времена хрущевской оттепели. ЗИЛ-158, как и его предшественник ЗИС-155, планировался как временная и переходная модель в ожидании доводки и освоения более совершенной модели городского автобуса. В итоге автобус стал одной из самых массовых моделей завода имени Лихачева и эксплуатировался в нашей столице до 1970-х годов, — рассказала директор московского Музея транспорта Оксана Бондаренко.

С 2022 по 2024 год реставраторы восстанавливали и укрепляли кузов автобуса, а также проводили лакокрасочные работы, передает официальный сайт мэра Москвы.

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