Собянин: почти 6 млн гостей приняла Москва с января по март

Москва в I квартале 2024 года приняла 5,86 млн гостей, что на 20% больше, чем в было в 2019 году.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

«В I квартале 2024 года мы приняли 5,86 млн гостей – на 20% больше, чем в доковидном 2019 году. Объем туристско-экскурсионного потребления за этот период оценивается в более чем 300 млрд руб., а объем поступлений в бюджет – в более чем 40 млрд руб.», – написал Собянин.

Он уточнил, что большой рост туристов наблюдался и в майские праздники – 2,2 млн гостей.

Порядка 90% туристов приехали в Москву из регионов России, больше всего из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Красноярска, Новосибирска, Тюмени, Ярославля и других.

«Причем все чаще Москву выбирают для семейного отдыха – в майские праздники в отелях количество гостей с детьми доходило до 70% от общего числа постояльцев. В целом же средний уровень загрузки московских отелей в период длинных майских выходных составил вполне достойные 68%», – пояснил мэр.

По его словам, фестивали «Пасхальный дар» и «Московская весна» посетили 850 тыс. человек.

Также к проекту «Московский завтрак на верандах» присоединились более 750 столичных кафе и ресторанов, и в праздничные дни более 400 тыс. гостей сделали заказы из специального меню проекта.

«После небольшой паузы второй половины мая (школьники заканчивают учебу, а взрослые – рабочие дела) – наступит летний туристический сезон, который обещает быть насыщенным и интересным. Чем заняться летом в Москве? Как превратить отпуск в столице в незабываемое приключение для всей семьи? Для ответов на эти вопросы на сервисе Russpass мы открыли специальный раздел с лучшими идеями для отдыха в столице – «Москва. Лето», – написал Собянин.

Он пояснил, что в нем жители города и туристы могут узнать о главных фестивалях, выставках, спортивных и культурных событиях, которые пройдут в Москве с мая и до конца августа.

Так, новый раздел включает несколько тематических блоков, где представлен весь спектр летнего отдыха в Москве: смотровые площадки и маршруты речных прогулок, идеи для летнего отдыха у воды, для отдыха всей семьей или насыщенного гастрономического путешествия. В разделе можно найти лучшие места для прогулок в парке или занятий водным спортом, выбрать идеальный маршрут для пробежки или аудиоэкскурсию для первого знакомства с городом, а также спланировать свое путешествие по столице.

«В разделе уже опубликована информация о самых крупных событиях города, которые проходят сейчас или вот-вот начнутся. Например, Московская неделя предпринимательства, фестивали «Москва – на волне. Рыбная неделя», «Лето в Москве. Сады и цветы» и другие. Информация о мероприятиях будет постоянно обновляться», – подчеркнул Собянин.

Также на самом сервисе Russpass можно приобрести билеты на экскурсии и в музеи или забронировать отель.